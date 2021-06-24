Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8033 olup, 45'i yerel  50 pozitif vakaya rastlanmış, 23 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 45 kişi ise yerel vakadır. 

28 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

K.kaymaklı-5 / Surlariçi-5 / Lefkoşa Merkez-2/ Gönyeli-4 / Çağlayan-1/ Minareliköy-1/ Hamitköy-1/ Gaziköy-2 / Marmara-1/ Cihangir-1/ Haspolat-5 

Girne 

Girne Merkez- 9 / Alsancak-1/ Boğaz-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez- 1/ Maraş-2 / Mormenekşe-1 

Güzelyurt 

Zümrütköy -1 

İskele 

İskele Merkez-1 


24 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8033 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 50 

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Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :   1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 

Yerel Vaka Sayısı: 45 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 23  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.417.765 

Toplam Vaka Sayısı: 7895 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7532 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 328   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 21     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 297 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 10 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5385 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 332  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 297 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2579 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 15.622

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