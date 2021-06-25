Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Açıklama şöyle:
Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.787 olup, 37'si yerel 40 pozitif vakaya rastlanmış, 31 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 37 kişi ise yerel vakadır.
11 kişi Lefkoşa, 17 kişi Girne, 6 kişi Gazimağusa, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
K.kaymaklı-1 / Metehan-1/ Yenişehir-1/ Gönyeli-3 / Cihangir-1/ Yakındoğu Bulvarı-3 / Ortaköy-1
Girne
Girne Merkez- 9 / Karaoğlanoğlu-1/ Karakum-2/ Dikmen-1/Alsancak-1/ Boğazköy-1/ Lapta-2
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez- 2/ Maraş-3 / Kaliland-1
Lefke
Lefke Merkez-3
25 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.787
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 40
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 31
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.428.552
Toplam Vaka Sayısı: 7935
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7563
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 337
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 20
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 295
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 22
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 6339
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 845
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 378
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3046
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 16.000