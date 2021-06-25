Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Açıklama şöyle:
Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.787  olup, 37'si yerel 40 pozitif vakaya rastlanmış, 31  kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 37 kişi ise yerel vakadır. 

11 kişi Lefkoşa, 17 kişi Girne, 6 kişi Gazimağusa, 3 kişi Lefke  Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

K.kaymaklı-1 / Metehan-1/ Yenişehir-1/ Gönyeli-3 / Cihangir-1/ Yakındoğu Bulvarı-3 / Ortaköy-1 

Girne 

Girne Merkez- 9 / Karaoğlanoğlu-1/ Karakum-2/ Dikmen-1/Alsancak-1/ Boğazköy-1/ Lapta-2 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez- 2/ Maraş-3 / Kaliland-1 

Lefke 

Lefke Merkez-3 

25 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.787 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 40  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3 

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Yerel Vaka Sayısı: 37 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 31   

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.428.552  

Toplam Vaka Sayısı: 7935 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7563 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 337 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 20      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 295  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 22 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 6339 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 845  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 378 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3046 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 16.000

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