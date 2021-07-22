Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.783 olup, 85'i yerel 113 pozitif vakaya rastlanmış, 109 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 85 kişi ise yerel vakadır.
30 kişi Lefkoşa, 34 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa,4 kişi Güzelyurt, 6 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-2 / Yenikent-4/ Gönyeli-5 / Haspolat-2/ Akıncılar-1/ Kaymaklı-5 / Yenişehir-2/ Marmara-1/ Taşkınköy-1/ Ortaköy-1/ Demirhan-1/ Gaziköy-4/ Hamitköy-1
Girne
Girne Merkez-16/ Ağırdağ-1/ Alsancak-6/ Çatalköy-2/ Esentepe-3/ Karaoğlanoğlu-2/ Karşıyaka-1/ Beylerbeyi-1/ Lapta-2
Gazimağusa
Kaleiçi-1/ Tirmen-1/ Görneç-1/ Maraş-1/ Ulukışla-2/ Çanakkale-1/ Mutluyaka-1/ Sakarya-1
İskele
İskele Merkez-1/ Ağıllar-2 / Sınırüstü-1/ Kuzucuk-2
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez- 3/ Yukarı Bostancı-1
Lefke
Lefke Merkez-2
22 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.783
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25
Yerel Vaka Sayısı: 85
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 109
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.780.106
Toplam Vaka Sayısı: 10.303
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9063
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1203
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 65
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 993
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 139
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 37
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 486
Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 1206
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 464
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3215
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 27.599