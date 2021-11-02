Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Bakanlık bugünkü rakamları açıkladı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 23.977 olup, 126'sı yerel 149 pozitif vakaya rastlanmış,119 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 126 kişi ise yerel vakadır. 

30 kişi Lefkoşa, 48 kişi Girne, 37 kişi Gazimağusa, 6 kişi İskele, 5 kişi  Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

2 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.977   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 149 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22 

Yerel Vaka Sayısı: 126 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 119 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.567. 192 

Toplam Vaka Sayısı: 22.763 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.418 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1259 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1209  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 88 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1479 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 416 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 491  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6476 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 76.323 

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2021, 20:12
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