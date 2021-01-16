Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, so24 saatte yapılan test sayısının 1835  olduğunu, 7'si yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 

4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 7 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Bakan Pilli, vakalardan 2 kişinin Lefkoşa, 8 kişinin Girne, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 

16 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1835    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 

Yerel Vaka Sayısı: 7    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17      

Bugün Kaybedilen Hasta: yok     

Yapılan Toplam Test Sayısı: 365.233 

Toplam Vaka Sayısı: 1895 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1643  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 241 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53       

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 185   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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