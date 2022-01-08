Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.483 olup, 841pozitif vakaya rastlanmış, 743 kişi taburcu edilmiştir. 

356 kişi Lefkoşa, 121 kişi Girne, 255 kişi Gazimağusa, 43 kişi Güzelyurt, 47 kişi İskele, 19 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

8 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.483    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 841  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 841   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 743  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.887.396    

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Toplam Vaka Sayısı: 40.990     

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 34.926 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5923    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5861  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 143    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 612   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 725      
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 539    

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6344   

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 107348  

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