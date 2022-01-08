Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.483 olup, 841pozitif vakaya rastlanmış, 743 kişi taburcu edilmiştir.

356 kişi Lefkoşa, 121 kişi Girne, 255 kişi Gazimağusa, 43 kişi Güzelyurt, 47 kişi İskele, 19 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

8 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.483

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 841

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 841

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 743

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.887.396

Toplam Vaka Sayısı: 40.990

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 34.926

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5923

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5861

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 143

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 612

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 725

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 539

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6344

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 107348