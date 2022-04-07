Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.128 olup, 451 pozitif vakaya rastlanmıştır.
243 kişi Lefkoşa, 73 kişi Girne, 94 kişi Gazimağusa, 19 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele, 9 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
7 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.128
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 451
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.498.930
Toplam Vaka Sayısı: 89.355
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 83.180
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5950
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 49
Karantinadaki Vaka Sayısı : 5894
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 227
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 550Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2022, 18:33