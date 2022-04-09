Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.120  olup, 332 pozitif vakaya rastlanmıştır. 

166 kişi Lefkoşa, 72 kişi Girne, 61 kişi Gazimağusa, 21 kişi Güzelyurt, 5 kişi İskele, 7  kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

9 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.120 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 332 

    

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.528.367     

      

Toplam Vaka Sayısı: 90.120             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 84.964             

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4930     

      

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4871   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 228        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6           

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :    

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2022, 20:45
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