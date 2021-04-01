Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, bugün yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 6430 olup, 32'si  yerel 40 pozitif vakaya rastlanmış, 35 kişi taburcu edilmiştir. 

8 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .32 kişi ise yerel vakadır. 

16 kişi Lefkoşa, 12 kişi Gazimağusa, 2  kişi Girne, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez- 1 / Gönyeli-4 / Değirmenlik-7/ Çağlayan-2 / K.Kaymaklı-1 / Haspolat-1 


Girne 

Girne Merkez- 1 / Alsancak-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez -11 / Mutluyaka-1 

Lefke 

Lefke Merkez -1 / Gemikonağı-1 

1 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

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Bugün Yapılan Test Sayısı: 6430 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 40 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8 

Yerel Vaka Sayısı: 32  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35   

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 752. 723  

Toplam Vaka Sayısı: 4444    

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3994 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 424     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 102            

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 319 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3"

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021, 18:36
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