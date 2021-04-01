Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, bugün yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
"Son 24 saatte yapılan test sayısı 6430 olup, 32'si yerel 40 pozitif vakaya rastlanmış, 35 kişi taburcu edilmiştir.
8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .32 kişi ise yerel vakadır.
16 kişi Lefkoşa, 12 kişi Gazimağusa, 2 kişi Girne, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez- 1 / Gönyeli-4 / Değirmenlik-7/ Çağlayan-2 / K.Kaymaklı-1 / Haspolat-1
Girne
Girne Merkez- 1 / Alsancak-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez -11 / Mutluyaka-1
Lefke
Lefke Merkez -1 / Gemikonağı-1
1 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 40
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8
Yerel Vaka Sayısı: 32
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 752. 723
Toplam Vaka Sayısı: 4444
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3994
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 424
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 102
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 319
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3"Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021, 18:36