Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 6623 olup, 31'i yerel 42 pozitif vakaya rastlanmış, 28 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi hava yolu, 2 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .31 kişi ise yerel vakadır.

15 kişi Lefkoşa, 10 kişi Gazimağusa, 6 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez- 2/ Sulariçi- 2/ Hamitköy-1 / Gönyeli-4 / Değirmenlik-3 / K.Kaymaklı-1/ Haspolat-2



Girne

Girne Merkez- 3 / Alsancak-1 / Ozanköy-1 / Dikmen-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez -7 / Karekeşliler- 1 / Dörtyol-1 / Yeniboğaziçi-1



2 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6623

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 42

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6

Yerel Vaka Sayısı: 31

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 759. 346

Toplam Vaka Sayısı: 4486

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4022

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 438

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 107

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 328

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3"

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021, 19:10