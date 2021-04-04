Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6586 olup, 41'i yerel 45 pozitif vakaya rastlanmış, 31 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .41 kişi ise yerel vakadır.

16 kişi Lefkoşa, 14 kişi Gazimağusa, 11 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-2 / Sulariçi- 3 / Haspolat-2/ Gönyeli-1/ Değirmenlik-1 / Ortaköy-3 / Kızılbaş-1 /Yenişehir-1/ K.Kaymaklı-2



Girne

Girne Merkez- 3 / Aşağı Dikmen - 2/ Dikmen-3 / Zeytinlik-2 / Çatalköy-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez -5 / Maraş-1 / Gülseren-3/ Sakarya-1/ Görneç -1/ Gönendere-1 / Akova- 1/ Tuzla-1



4 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6586

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 45

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 41

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 31

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 772.007

Toplam Vaka Sayısı: 4590

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4099

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 465

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 97

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 364

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021, 19:02