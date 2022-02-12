Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı...1 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği son 24 saatte günlük vaka sayılarını açıkladı.
Bakanlık açıklaması şöyle:
Son 24 saatte yapılan test sayısı 24.471 olup, 486 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 597 kişi taburcu edilmiştir.
206 kişi Lefkoşa, 112 kişi Girne, 95 kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 34 kişi İskele, 13 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
12 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.471
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 486
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 486
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 597
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Toplam Vaka Sayısı: 61.370
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 56.697
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4491
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 64
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4422
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 184
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 165
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 467
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 432
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3735
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 125579Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2022, 19:41