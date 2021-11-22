Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı...İşte KKTC'de bugünkü Kovid 19 rakamları

Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı...İşte KKTC'de bugünkü Kovid 19 rakamları
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte ülke genelinde yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı. Bakanlık açıklaması şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 29.995 olup, 218'i yerel 289 pozitif vakaya rastlanmış, 208 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 68 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 218  kişi ise yerel vakadır. 

98  kişi Lefkoşa, 60 kişi Girne, 39 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 9 kişi İskele, 5 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

22 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 29.995  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 289  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 68 

Yerel Vaka Sayısı: 218 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 208 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.950.366 

Toplam Vaka Sayısı: 26.586 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.827 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2665 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 84      

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2564  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 96  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 17  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 6955 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 472 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 739  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7273 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 84.513

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2021, 19:51
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