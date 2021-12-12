Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı...İşte KKTC'de bugünkü Kovid 19 rakamları

Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı...İşte KKTC'de bugünkü Kovid 19 rakamları
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan testlerin sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Bakanlık açıklaması şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.697 olup, 155'i yerel 200 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 273 kişi taburcu edilmiştir. 

45 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 155  kişi ise yerel vakadır. 

64 kişi Lefkoşa, 37 kişi Girne, 38 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

12 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.697 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 200 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 45 

Yerel Vaka Sayısı: 155  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 273 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.347.020  

Toplam Vaka Sayısı: 31.973      

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 29.245  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2612  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74   

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2516  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 118  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 22  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 497    
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 477 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7060 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 95.404

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2021, 19:48
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