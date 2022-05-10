Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı...İşte KKTC'de bugünkü Kovid 19 rakamları

Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı...İşte KKTC'de bugünkü Kovid 19 rakamları
banner83
banner80

Sağlık Bakanlığı açıklaması şöyle:

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 6027 olup, 63 pozitif vakaya rastlanmıştır

21 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 14 kişi Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 7 kişi İskele, 6 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

10 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6027  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 63       
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.862.690     
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.188                

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.439                           

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 515         
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 4      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 510          

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236          

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   290"

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2022, 18:27
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Erhürman: “Bu kadar ciddiyetsizlik tarihte görülmedi”
Erhürman: “Bu kadar ciddiyetsizlik tarihte görülmedi”
  1. Kıbrıs
﻿