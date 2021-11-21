Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı...İşte KKTC'de bugünkü Kovid 19 rakamları

Bugün yapılan testlerin sonuçları açıklandı...İşte KKTC'de bugünkü Kovid 19 rakamları
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı. Bakanlık açıklaması şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.539  olup, 171'i yerel 265  pozitif vakaya rastlanmış, 130 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 91 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 171  kişi ise yerel vakadır. 

91 kişi Lefkoşa, 40 kişi Girne, 18 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 11 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

21 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.539 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 265 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 91 

Yerel Vaka Sayısı: 171 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 130   

Bugün Kaybedilen Hasta: 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.920.371 

Toplam Vaka Sayısı: 26.297 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.619 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2584 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 79     

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2489 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 96  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 496    
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 153 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7540 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 83.774

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2021, 19:56
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