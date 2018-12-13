"Bugün zorlu bir maraton daha bizleri bekliyor"

Cumhuriyet Meclisi’nde Cumhurbaşkanlığı bütçesinin ardından 37 milyon 756 bin 600 TL’lik Cumhuriyet Meclisi ve 134 milyon 839 bin 500 TL’lik Başbakanlık bütçeleri de görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

Dün sabah başlayıp bugün sabah saatlerine kadar devam eden Genel Kurul’un bütçe maratonunda Cumhurbaşkanlığı bütçesinin ardından Meclis Başkanlığı bütçesi ele alındı. Bütçe görüşmelerine bugün saat 11.00’de devam edilecek.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı. Prof. Dr. Kudret Özersay, sabaha yakın sosyal medya hesabından Meclisin'in saat 3:30'a kadar sürdüğünü ve bütçe görüşmelerini tamamlayıp eve gidiyoruz açıklamasında bulundu.

Kudret Özersay'ın açıklaması şöyle:

Saat 3:30, sabahın bu saatinde Meclis’te bütçe görüşmelerini tamamladık evimize gidiyoruz. Yarın zorlu bir maraton daha bizleri bekliyor...