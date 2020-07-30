"Bugünkü sistemin yetersizliğinden sorumlu olan yıllardır yapısal reformları engelleyen zihniyet"

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, bugünkü sistemin yetersizliğinden sorumlu olanın, yıllardır yapısal reformları engelleyen zihniyet olduğunu kaydetti ve ülkeyi yönetenlerin, kısır tartışmaları bir kenara bırakarak, alınması gereken kararları alması ve gerekli adımları bir an önce ülkenin geleceğini düşünerek atması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Birliğin ülkedeki sorunların aşılması konusunda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu da vurgulandı.

Uçuşların başlaması ve kara sınır kapılarının açılması ile birlikte, sağlık alanında bir risk oluşacağını herkesin gördüğünü, bunun için de sağlık alt yapısının düzeltilmesi gerektiği ve bir pandemi hastanesinin şart olduğu konusunda toplumsal bir mutabakat içinde hareket edildiği kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

“SAĞLIK ALTYAPISI KONUSUNDA SÜRECİN BAŞINDAN BERİ UYARILARDA BULUNDUK”

“Sürecin başından itibaren dünyayla aynı anda açılımı savunduk ancak bu arada sağlık alt yapımızın hazır hale getirilmesi gerektiği konusunda sürekli uyarılarda bulunduk. Sağlık alt yapısı güçlenmeyecekse, ekonominin de dibe vuracağını anlattık.”

Ülkede vaka sayısı arttıkça, bir grubun suçlu aramaya başladığı savunulan açıklamada, “Adına ‘sermaye’ dediklerinden, bunların yarattığı istihdam, ödediği vergi göz ardı edilerek, bir düşman yaratılmaya çalışılan bir döneme girildi” ifadeleri kullanıldı.

Gelinen aşamada sağlık çalışanlarının isyanının söz konusu olduğu hatırlatılan ve bu isyanın görmezden gelinemeyeceği belirtilen açıklamada, “Hepimiz biliyoruz ki, sağlık alt yapımızı güçlendirmeden, vakalara düzgün bir hastane, sağlık çalışanlarına alt yapısı güçlü bir pandemi hastanesi ve çalışma koşulları yaratmadan sağlıkta başarılı olamayız. Sağlıkta başarı sağlanmadıkça, ülkenin dışa açılması ve ekonomik alanda işlerin normalleşmesi de sağlanamaz. Ülke her açıdan zora girer” denildi.

Otelciler Birliği açıklamasında, tüm halkın ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı da kutlandı.