Bugünkü test sonuçları açıklandı...Yerel vaka sayılarında artış devam ediyor

Bugünkü test sonuçları açıklandı...Yerel vaka sayılarında artış devam ediyor
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3586 olduğunu, 21 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu sürede gözetim altında bulunduklarını, 14 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

22 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3568 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 4 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3 

Yerel Vaka Sayısı: 14

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 5 

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 305.296 

Toplam Vaka Sayısı: 1433 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1230 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 197 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 142 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020, 20:04
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