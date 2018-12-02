Bugünün Nöbetçi Eczaneleri

Bugünün Nöbetçi Eczaneleri

Lefkoşa / İyigün Eczanesi

Muhtar Yusuf Galeria No:2 K. Kaymaklı

0392 227 25 71

Lefkoşa / Papatya Eczanesi

Şehit Gültekin Şengör Sokak Dükkan No:4 Kumsal

0392 228 23 30

Lefkoşa / Özyol Eczanesi

Şaziye Hacı Maltızlar Caddesi No:2/4 Ortaköy

0392 223 21 31

Girne / Şifalı Eczanesi

Karaoğlanoğlu Caddesi, Yayla Mahallesi Dükkan No:5 Green Petrol karşısı Alsancak

0533 846 33 30

Girne / Öncel Mahmutoğlu Eczanesi

Ecevit Caddesi Fuzuli Sokak, Öncel Çerkez Apartmanı Dükkan 1 Yeni Belediye Binası karşısı Papageno yanı

0392 815 08 50

Güzelyurt / Gilanlı Eczanesi

Ececit Caddesi No:112

0392 714 47 90

Mağusa / Güloğlu Eczanesi

M. Kemal Bulvarı Alasya Park Sitesi Dükkan No:4

0392 365 38 68

Mağusa / Çağakan Aksoy Eczanesi

15 Ağustos Bulvarı No:28 Larnaka Yolu

0392 366 95 55

Alt Mesarya / Hocanın Eczanesi

Belediye Dükkanları No:1 Vadili

0392 397 82 22

Üst Mesarya / Meliz Eczanesi

Lefkoşa Mağusa Anayolu Demirhan

0392 232 31 00

İskele / Avicenna Eczanesi

İskele Boğaz Anayolu Petek Pastanesi yanı

0542 855 00 15

Karpaz / Gürsel Eczanesi

Şehit Aydın Veleddin Sokak Yeni Erenköy

0392 374 51 70

Karpaz / Fatma Kahyaoğlu Eczanesi

Livadya Apartmanı No:3 Çayırova

0533 821 96 06

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