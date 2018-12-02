Bugünün Nöbetçi Eczaneleri

Lefkoşa / İyigün Eczanesi
Muhtar Yusuf Galeria No:2 K. Kaymaklı
0392 227 25 71
Lefkoşa / Papatya Eczanesi
Şehit Gültekin Şengör Sokak Dükkan No:4 Kumsal
0392 228 23 30
Lefkoşa / Özyol Eczanesi
Şaziye Hacı Maltızlar Caddesi No:2/4 Ortaköy
0392 223 21 31
Girne / Şifalı Eczanesi
Karaoğlanoğlu Caddesi, Yayla Mahallesi Dükkan No:5 Green Petrol karşısı Alsancak
0533 846 33 30
Girne / Öncel Mahmutoğlu Eczanesi
Ecevit Caddesi Fuzuli Sokak, Öncel Çerkez Apartmanı Dükkan 1 Yeni Belediye Binası karşısı Papageno yanı
0392 815 08 50
Güzelyurt / Gilanlı Eczanesi
Ececit Caddesi No:112
0392 714 47 90
Mağusa / Güloğlu Eczanesi
M. Kemal Bulvarı Alasya Park Sitesi Dükkan No:4
0392 365 38 68
Mağusa / Çağakan Aksoy Eczanesi
15 Ağustos Bulvarı No:28 Larnaka Yolu
0392 366 95 55
Alt Mesarya / Hocanın Eczanesi
Belediye Dükkanları No:1 Vadili
0392 397 82 22
Üst Mesarya / Meliz Eczanesi
Lefkoşa Mağusa Anayolu Demirhan
0392 232 31 00
İskele / Avicenna Eczanesi
İskele Boğaz Anayolu Petek Pastanesi yanı
0542 855 00 15
Karpaz / Gürsel Eczanesi
Şehit Aydın Veleddin Sokak Yeni Erenköy
0392 374 51 70
Karpaz / Fatma Kahyaoğlu Eczanesi
Livadya Apartmanı No:3 Çayırova
0533 821 96 06