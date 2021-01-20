“Bulaş çoğaldı, Girne karantinaya alınmalı”

Girne Akçek Hastanesi’nde görev yapan ancak pozitif vakaları muayene etmesi nedeniyle dünden itibaren ev izolesine geçen Dr. Özcan Hüdaverdi, Girne’nin karantinaya alınması gerektiğini söyledi.

Dr. Özcan Hüdaverdi’nin bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Gün içinde ;covid semptom bulguları olan hastalarım aradı ve PCR yaptırmalarını söyledim. Malesef birçoğu çekimser oldu ve korktu.

Bu davranışla ve kendilerini saklayan super gizli taşıyıcılar sayesinde bulaş olayımız artacaktır!

Temaslı vakalar ve doktorlarının tavsiyesi doğrultusunda lütfen kendi kimliklerini gizlemesin ve toplum sağlığı için 1102 KKTC Sağlık bakanlığı ile irtibata geçsin lütfen!!!

Tespit ettiğim vakaların kendilerine nasıl bulaş olduğunu malesef bilmiyorlar!

Girne bölgesinde çok ciddi bulaş mevcut ve ciddi önlemlerin alınması ve Girnenin Karantinaya alınması gerekir!”