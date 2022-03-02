Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan kararları açıkladı.

Alınan kararlar şöyle:

1- ADA İÇİ SINIR GEÇİŞ KURALLARI

A- Covid-19 testi aranmaksızın geçiş yapacak kişiler

- Comirnaty(Pfizer/Biontech), Vaxzevria(Astrazeneca) ve Moderna aşıları ile tam doz aşılı olup ikinci doz aşılarının üzerinden 14 gün geçmiş kişiler. Son dozlarının üzerinden 7 ay geçmemiş veya geçmesi halinde hatırlatma dozunu yaptırmış kişiler.

-Sinovac, Sinopharm veya Sputnik ve Johnson& Johnson aşıları ile tam aşılı olup ikinci dozunun (Johnson& Johnson aşısının 1. Dozunun) üzerinden 14 gün geçmiş kişiler. Son dozlarının üzerinden 3 ay geçmemiş veya geçmesi halinde hatırlatma dozunu yaptırmış kişiler.

B)Son 7 günlük negatif PCR/ son 48 saatlik negatif antijen testi ile geçecek kişiler

-Aşısız orta eğitim öğrencileri (ortaokul ve lise öğrencileri), 5-11 yaş arası çocuklar ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden aşısız kişiler

C)Son 72 saatlik negatif PCR/ son 48 saatlik negatif antijen testi ile geçecek kişiler

-Hiç aşı yaptırmamış kişiler

-12 yaş ve üzeri olup hatırlatma dozu zamanı gelen ve hatırlatma dozunu yaptırmayan kişiler.

2- Okulların Pozitif Vaka ve Temas Protokolü

Öğrencinin test sonucunun pozitif çıkması halinde; Temaslı Takip Birimi tarafından belirlenen temaslı öğrenciler PCR testlerini yaptıracak ve test sonuçları çıkana kadar izole olacaklardır. Bu süreçte kişilerin izolasyon durumuna Sağlık Bakanlığı TEMASLI TAKİP BİRİMİ karar verir ve bu durumu okul yönetimi veya okul pandemi kurullarına bildirir. Geriye kalan sınıf maskelerini takmak ve diğer sınıflar ile temas etmemek sureti ile okulda eğitimlerine devam edeceklerdir.

-Öğretmenin temaslı olması durumunda tam aşılı öğretmenler semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edeceklerdir.Bu kişiler semptomları olmaması halinde 5. Gün antijen testlerini yaptıracaklardır. Eksik aşılı veya aşısız öğretmenler ise 7 gün izole olacak ve 7’inci günün sonunda antijen testlerini yaptıracaklardır. Sonucun negatif olması durumunda izolasyonları sona erecektir. Her iki durumda da kişilerin belirlenen günlerden önce semptom göstermeleri halinde, semptomun başladığı gün PCR yapacaklardır.

-PCR test sonucu Pozitif çıkan öğrenci ve öğretmenlerin izolasyon süreci 7 gündür. Yedinci günün sonunda hastalara kontrol PCR testi yapılır. Test sonucu pozitif ise hastaların karantina süresi 10 uncu günde sonlandırılır .

- 4-6 yaş arası okul öncesi sınıflarda covid-19 pozitif vaka görülmesi halinde maske kuralı uygulanıp uygulanmadığı dikkate alınarak temas durumu değerlendirilecektir.

3- Yaşlı bakım evlerini ve cezaevlerini ziyaret edecek kişiler son 24 saatlik negatif covid-19 testlerini ibraz etmek zorundadırlar.