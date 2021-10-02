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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar açıklandı
Kıbrıs
02 Ekim 2021 Cumartesi 20:44
Kıbrıs Genç Tv
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar açıklandı.
Sağlık Baknalığının duyurduğu kararların tüm detayları şöyle:
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