Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar açıklandı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar açıklandı
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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar açıklandı.
Sağlık Baknalığının duyurduğu kararların tüm detayları şöyle:

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