Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararları açıklandı.

Buna göre ülkeye girişlerde uygulanacak kurallar şu şekilde duyuruldu.

"-Aşılı kişi tanımına göre (1. B’de) ikinci doz aşısının üzerinden (Johnson için tek doz) 14 gün geçmiş ve 270 gün (9 ay) geçmemiş 18 yaş ve üzeri kişiler tam aşılı sayılacak ve PCR/antijen testi göstermeksizin ülkeye giriş yapabileceklerdir.

-İkinci dozlarının(Johnson için tek doz) üzerinden 270 gün (9 ay) geçmiş 18 yaş ve üzeri kişilerin hatırlatma dozları yaptırmış olmaları halinde PCR/antijen testi göstermeksizin ülkeye giriş yapabileceklerdir.

-18 yaş altı kişiler ise hatırlatma dozu aranmaksızın ikinci doz aşısının üzerinden (Johnson için tek doz) 14 gün geçmesi halinde PCR/antijen testi göstermeksizin ülkeye giriş yapabileceklerdir.

-Hastalığı geçirmiş kişilerin pozitif PCR testinin üzerinden en az 10 gün geçmiş ancak 180 gün geçmemiş kişiler PCR/antijen testi göstermeksizin ülkeye giriş yapabileceklerdir.

- Yukarıdaki aşılı tanımlarına uymayan aşısız kişiler ise son 72 saatlik negatif PCR/ son 24 saatlik negatif antijen testi ile karantina olmaksızın ülkeye giriş yapabileceklerdir. Bu kişiler ülkeye girişlerinden 72-120 saat içerisinde PCR testlerini yineleyeceklerdir."

MEKAN/SEKTÖR/AKTİVİTE/ETKİNLİKLERE GİRİŞ YAPACAK KİŞİLERİN ADAPASS SİSTEMİ ÜZERİNDEN KONTROL EDİLECEK AŞI VE PCR KRİTERLERİ AŞAĞIDAKİ TABLODA BELİRTİLMİŞTİR.

SEKTÖR ÇALIŞANLARININ YAPMASI GEREKEN TESTLER

Not: 01.03.2022 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen sektörlerde çalışan aşılı kişilerden test istenmeyecektir. (Okul/özel eğitim merkezleri,bakımevi- huzurevi ve cezaevi çalışanları bu kapsamda değerlendirilmeyecek ve 7 günde bir test yapmaya devam edeceklerdir.)