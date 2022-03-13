Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar açıklandı

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlarlar açıklandı.
Kamuoyuna duyurulan yeni kararlar şöyle:
Temaslı kişilerle ilgili kararlar
11-Covid 19 pozitif kişi ile temas eden
b- Eksik aşılı veya aşısız kişiler yine maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecektir. Bu kişiler 5’inci ve 7’inci günlerinde antijen testlerini yaptıracaklardır.
Okulların Pozitif Vaka ve Temas Protokolü
-Öğretmenin temaslı olması durumunda tam aşılı öğretmenler maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecektir. Bu kişiler 5. Gün antijen testlerini yaptıracaklardır.
-Eksik aşılı veya aşısız öğretmenler semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecektir. Eksik aşılı veya aşısız öğretmenler ise 3’üncü, 5’inci ve 7’inci gün antijen testlerini yaptıracaklardır.
-Kişilerin temas durumlarında belirlenen günlerden önce semptom göstermeleri halinde, semptomun başladığı gün PCR yaptıracaklardır.
-Ailede Covid-19 Pozitif Olma Durumunda Çocuğun Okula Devamı:
|
ÇOCUK
|
AYNI EVDE YAŞAYAN COVİD-19 POZİTİF BİREY
|
OKULA DEVAM
|
AŞI
|
TAM AŞILI
|
TAM AŞILI
|
OKULA DEVAM
|
TAM AŞILI
|
AŞISIZ
|
OKULA DEVAM
|
AŞISIZ
|
TAM AŞILI
|
OKULA DEVAM
|
AŞISIZ
|
AŞISIZ
|
OKULA GİTMEYECEK
Ada Pass sorgulaması ile ilgili kararlar
- Daha önce kategori 1 listesinde bulunan market ve açık alan sporlarında ada pass sorgulanmayacaktır.