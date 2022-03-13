Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar açıklandı

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlarlar açıklandı.

Kamuoyuna duyurulan yeni kararlar şöyle:

Temaslı kişilerle ilgili kararlar

11-Covid 19 pozitif kişi ile temas eden

b- Eksik aşılı veya aşısız kişiler yine maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecektir. Bu kişiler 5’inci ve 7’inci günlerinde antijen testlerini yaptıracaklardır.



Okulların Pozitif Vaka ve Temas Protokolü



-Öğretmenin temaslı olması durumunda tam aşılı öğretmenler maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecektir. Bu kişiler 5. Gün antijen testlerini yaptıracaklardır.

-Eksik aşılı veya aşısız öğretmenler semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecektir. Eksik aşılı veya aşısız öğretmenler ise 3’üncü, 5’inci ve 7’inci gün antijen testlerini yaptıracaklardır.

-Kişilerin temas durumlarında belirlenen günlerden önce semptom göstermeleri halinde, semptomun başladığı gün PCR yaptıracaklardır.





-Ailede Covid-19 Pozitif Olma Durumunda Çocuğun Okula Devamı:

ÇOCUK AYNI EVDE YAŞAYAN COVİD-19 POZİTİF BİREY OKULA DEVAM AŞI TAM AŞILI TAM AŞILI OKULA DEVAM TAM AŞILI AŞISIZ OKULA DEVAM AŞISIZ TAM AŞILI OKULA DEVAM AŞISIZ AŞISIZ OKULA GİTMEYECEK





Ada Pass sorgulaması ile ilgili kararlar



- Daha önce kategori 1 listesinde bulunan market ve açık alan sporlarında ada pass sorgulanmayacaktır.