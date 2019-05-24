Bulaşık makinesi yangın çıkardı

Karakum’da, Acısu Sokak üzerinde bulunan Fatih Cenkci’ye ait evde bu sabaha karşı 01.30 sıralarında bulaşık makinesinin kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürdü; yangında bulaşık makinesi ve mutfak dolapları kullanılmaz hale geldi.

GAZİMAĞUSA’DA KAVGA

Bu sabaha karşı 01.45 sıralarında Gazimağusa’da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir restoranda çıkan tartışma sonucu alkollü içki tesiri altında bulunan A.K.(E-39), T.S.(E-27) ve U.E.(E-23), Mehran Hussain Khattak ve Abu Sufyan’ı darp etti.

Yapılan açıklamaya göre bahse konu şahıslar tutuklandı.