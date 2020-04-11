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Bülent Dizdarlı: "Kriz masası bir tane olur"

Bülent Dizdarlı: "Kriz masası bir tane olur"
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hükümete seslendi ve kriz masasının bir tane olması gerektiğini vurguladı. Dizdarlı’nın yaptığı açıklama şöyle;

“Kriz masasi birtane olur. O masanin etrafinda Cumhurbaskani Basbakan Basbakan yrd ve siyasi parti baskanlari olur.Yanlarına sağlık ve ekonomi bakanlarını da alırlar . Onların atadığı görev tanımlı alt komiteler tavsiye kararları üretir . Siyasi iradeye sahip liderlerin olusturduğu kriz komiteside uygular. Lütfen liderler artik kendine gelsin . Onları bir masa etrafinda halk için birlikte çalışırken görmek istiyoruz”

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2020, 13:13
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