Bülent Ecevit KKTC'de anıldı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın yapıldığı dönemde Türkiye Başbakanı olan Bülent Ecevit’i rahmet, sevgi, saygı ve şükranla andı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, bugünün Ecevit’in 13’ncü ölüm yıldönümü olduğu kaydedildi ve “KKTC var oldukça Kıbrıs Türk’ünün Ecevit’e olan vefa borcu devam edecektir. Ruhu Şad olsun” denildi.

Göçmenköy’deki Ecevit anıtı önünde Ecevit’in anıldığı kaydedilen açıklamada, Sönmezliler Ocağı tarafından düzenlenen törene muharip dernek temsilcilerinin yanı sıra Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin de katıldığı ifade edildi.