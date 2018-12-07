



Hayata Dokun Hareketi, dün, çarpık yapılaşma, doğaya karşı verilen yıkım savaşı ve çarpık kentleşme sonucunda gençlerin hayatını kaybettiğini kaydederek, gençlerin ailelerine ve tüm insanlığa başsağlığı diledi.



Hayata Dokun Hareketi Sözcüsü Hasan Bilgehan, yazılı açıklamasında, “Yıllardan beri gelen azgın kentleşme ve doğayı yok etme girişimine karşı doğa, bizlere çok önceden sinyallerini vermişti. Kendimizi doğadan büyük görmemizin sonuçları ne yazık ki, 4 ölüm ve büyük bir yıkım. Bunun hesabını acaba bugünü yaratanlar verebilecek mi?” dedi.

Yaşanılanları sosyal medya hesaplarında hayretle karşılayan çok sayıda rant düşkününü görmenin kendilerini çok şaşırttığını kaydeden Bilgehan, şunları dile getirdi:



“EMİRNAMENİN HEMEN ÇIKARILMASI BAYBARS’IN VEBALİ DURUMUNDADIR”



“Yeni yok etmek istenilen Mağusa – Yeniboğaziçi – İskele bölgelerinde emirnamenin hemen çıkarılıp, tamamen bilimsel bir kadro ile de İmar Planı’nın çok gecikmeden, bahane bulmadan hayata geçirilmesi, şu andan sonra İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın vebali durumundadır.



Bir karış doğanın bile ne kadar önemli olduğunu görmemiz için sele kapılarak ölen gençlerimizin olmasını gerektirmez. İçinde bulunduğumuz fütursuz kâr güdüsü, vahşi yok edişten uzaklaşan sosyal bir yaşam için geçmişteki yönetimler kadar, bugün onlara “üstünlük”, “farklılık” güdüsü veren, her türlü teşvik ile de desteklenen sermaye güçlerini destekleyen yönetimler sorumludur.