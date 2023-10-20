Burak Maviş: Okullarda en göze çarpan sorunlardan biri de bütçe eksikliği

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, okullarda en göze çarpan sorunlardan birinin de bütçe eksikliği olduğunu ifade ederek, 256 öğrencisi, 11 sınıfı, 21 öğretmeni olan bir okulun ilk ayki maliyetinin 121 bin 100 TL olduğunu savundu.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, 2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı’nın başlamasının ardından okullarda ilk ay yapılan masraflar hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Burak Maviş, 256 öğrencisi, 11 sınıfı, 21 öğretmeni olan bir okulun ilk ayki maliyetinin toplam 121 bin 100 TL olduğunu vurguladı.

Maviş’in paylaşımı şöyle:

“Okullarda en göze çarpan sorunlardan biri bütçe eksikliği meselesidir. 256 öğrencisi, 11 sınıfı, 21 öğretmeni olan bir okulun ilk ay maliyetleri.

Her ay fotokopi makinasının maliyeti 3000 TL

Temizlik malzeme gideri 2400 TL (market), 1200 TL (şirket)

İnternet yıllık 3000 TL

Elektrik malzemeleri 6500 TL

Etkinlikler için platform kurulumu 105000 TL (ışık sistemi dahil)

A4 kağıdı, temizlik malzemelerin yetip yetmeyeceğini, mefruşat ihtiyaçlarını birlikte göreceğiz.”