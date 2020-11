Burçların konservasyon çalışmalarının tamamlanması üzerine etkinlik yapıldı

Kültürel Miras Teknik Komitesi çerçevesinde, Avrupa Birliği’nin finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın teknik desteğiyle, Lefkoşa’da bazı burçların konservasyon çalışmalarının tamamlanması üzerine dün bir etkinlik düzenlendi.

Girne Kapısı ile Zahra Burcu arasındaki kısmındaki surlarda yapılan bitki temizliğinin; Zahra Burcu (Mula) ile Kaytaz (Roccas) Burcu ve Cephane (Quirini) Burcu’nda çökme yaşanan yerlerin konservasyon çalışmalarının tamamlanması üzerine etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel temsilcisi Elizabeth Spehar, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk temsilcisi Ali Tuncay ve Kıbrıslı Rum temsilcisi Takis Hadjidemetriou, Avrupa Birliği Program Destek Ofisi sorumlusu Alain Joaris ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı sorumlusu Tiziana Zennaro katılarak konuşma yaptı.

SPEHAR

Elizabeth Spehar, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Covid-19 salgınının başından bu yana büyük emekler harcayarak çalışmalarına en sıkıntılı zamanlarda bile devam ettiğini söyledi.

Bu sıkıntılı dönemde eski eserler üzerinde gerçekleştirilen çalışmaların bir tamirden öte adada yaşayanlara bir umut ışığı olduğunu kaydeden Spehar, Kültürel Miras Teknik Komitesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Avrupa Birliği’nin kültürel mirasın korunması alanında yürütmekte olduğu çalışmaların takdire şayan olduğunu belirtti.

TUNCAY

Tuncay, kültürel miras ve kültürel farklılıkların, çatışma yaratan değil Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların işbirliği, barış ve refah içerisinde yaşamasına katkı koyan faktörler olması gerektiğine vurgu yaptı.

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin her iki tarafın işbirliği içerisinde birlikte çalışarak üretebilmesi durumunda ne kadar verimli olunabileceğini gösterdiğini söyleyen Tuncay, yıllar boyu oluşturulan bu işbirliğinin Kıbrıs’ta farklı kültürlere, kimliklere ve her iki tarafın siyasi eşitliğine saygı göstererek daha da güçlendirilebileceğini kaydetti.

Tuncay, yaptıkları işlerle sadece eserleri restore etmediklerini aynı zamanda Kıbrıslı Türk ve Rumlar arasında en fazla ihtiyaç duyulan güven ve barış kültürünü de oluşturacak ortamı da yaratıklarını ifade etti.

HADJİDEMETRİOU

Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlardan oluşan Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin karşılıklı anlayış ve saygı ruhu içinde on iki yıldır çalışmalarına devam etmekte olduğunu söyleyen Hadjidemetriou, başlangıcından itibaren siyasi farklılıkları bir kenara bırakarak, varlığının ve işleyişinin tek amacı olan kültürel mirasın korunması yönünde çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Hadjidmetriou, Kültürel Miras Teknik Komitesi çalışmalarının Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların birlikte çalışmaları durumunda birçok şey üretebileceklerini gösteren en önemli yaşayan örnek olduğunu belirtti.

JOARIS

Avrupa Birliği Program Destek Ofisi sorumlusu Alain Joaris, 10 yıldan uzun bir süredir Avrupa Birliği’nin Kültürel Miras Teknik Komitesi çalışmalarını desteklediğini ve bu süre içerisinde komitenin adanın kültürel mirasını koruma yönünde birçok etkileyici çalışma yaptığını ifade etti.

Devam etmekte olan koronavirüs salgınının bile Kültürel Miras Teknik Komitesi çalışmalarını durduramadığını kaydeden Joaris, bunun da niyet olması durumunda her zaman sorunlara çözüm bulunabileceğini gösterdiğini belirtti.

ZENNARO

Zennaro, koronavirüs salgınına rağmen Kültürel Miras Teknik Komitesi, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma programının işbirliği içinde 2020 yılında 19 projeyi tamamladığını anlattı.

Tamamlanan projelerin yanı sıra 18 projenin de hazırlıklarının devam etmekte olduğunu kaydeden Zennaro, adadaki görev süresinin bir hafta sonra sona ereceğini belirtti.

Zennaro, kuruluşundan bu yana Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin 100 projeyi tamamladığını belirtti ve tüm bu çalışmalara katkı koyanlara teşekkür etti.

Tüm konuşmacılar görev süresi sona ermekte olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı sorumlusu Tiziana Zennaro’ya kültürel mirasın korunması yönünde yaptığı çalışmalar için teşekkürlerini iletti.