Burcu: "Cumhurbaşkanlığı 2 bilişim suçu için girişim yaptı"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanlığnın, yürürlüğe giren Bilişim Suçları Yasası kapsamında bugüne kadar iki konuda yasanın gereği için Polis Genel Müdürlüğü ile Başsavcılığa gerekli bildirimleri yaptığını duyurdu.

Burcu şöyle devam etti:



"Bunlardan ilki, Cumhurbaşkanımıza yönelik ölüm tehditlerini de aşarak doğrudan infaz yöntemi öneren bir şahsın sosyal medyadaki paylaşımıdır. Anımsanacağı gibi kimliği belli söz konusu şahıs, bir sosyal medya platformunda “Kolayı var. Yollayın iki tane görevli Akıncı bir kazaya kurban gitsin” ifadesini kullanmıştı.



İkincisi ise doğrudan Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’ya yönelik ağır hakaret ve galiz küfürlerden oluşan bir videoya ilişkindir. Her iki konunun da düşünce ve ifade özgürlüğü ile uzaktan yakından bir ilgisi olmadığı son derece açıktır.



Suikast tehdidi, infaz yöntemi önerileri ve galiz küfürlerin özgürlükçü düşünce ortamını zehirlemesine göz yummamak demokratik ortamın korunup geliştirilmesi için zorunludur.



Cumhurbaşkanımız, düşünce ve ifade özgürlüğünü siyasi hayatının her zaman merkezinde tutmuş, eleştirelliği sınırlandırmaya dönük her türlü girişimin karşısında durmuştur.



Cumhurbaşkanımız, düşüncelerin en sert üslupla dahi özgürce ifade edilebilmesinin yanında olmuştur; fakat insanların kişiliklerini ve yaşamlarını tehdit altına almaya yönelik şiddet içerikli söz ve davranışlarla galiz küfürler en başta düşünce özgürlüğünün kendisine tehdit oluşturmaktadır.



Düşünce ve ifade özgürlüğü içinde değerlendirilmesi mümkün olmayan iki yayına ilişkin başvuru da Sayın Cumhurbaşkanımızın demokratik ve özgürlükçü fikir ikliminin korunmasına yönelik bu genel anlayışının bir yansımasıdır. "

