Burhan Yetkili için LTB önünde anma töreni düzenlendi

Lefkoşa Türk Belediyesi başkan, meclis üyeleri ve çalışanları, eski başkanları Burhan Yetkili’yi düzenlenen anma töreni ile son yolculuğuna uğurladı. 74 yaşında hayatını kaybeden eski başkan Burhan Yetkili, 1990-1994 yılları arasında LTB Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

LTB önünde düzenlenen anma törenine LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın yanı sıra Lefkoşa Milletvekilleri Hasan Taçoy, Zorlu Töre, Alişan Şan, LTB Eski Başkanları Kutlay Erk ve Cemal Bulutoğluları, Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya, mevcut ve eski belediye meclis üyeleri, LTB çalışanları, ailesi ve yurttaşlar katıldı.

Ekrem Yetkili: Kardeşim hayatı boyunca hep çalışmış, her zaman adaletli bir tutum izlemişti

Anma töreninde ilk konuşmayı merhum Burhan Yetkili’nin kardeşi Ekrem Yetkili yaptı. Ekrem Yetkili konuşmasında Burhan Yetkili’nin hayatı boyunca hep çalışmış bir insan olduğunu, müteahhit olarak belediye başkanlığına aday gösterildiğini ve kazandığını, bu süreçte de adaletli bir tutum izlediğini belirtti.

Ekrem Yetkili, Burhan Yetkili’nin belediye başkanlığı öncesinde şirketi Emek İnşaat ile de önemli hizmetlerde bulunduğunu ifade ederken, belediye başkanlığında yaptığı birçok iş içinde Belediyeler Birliği’ni kurmasını, bunun yanında Belediyeler Yasası’nı değiştirerek emlak vergisini getirterek tüm belediyelere iş yapma becerisi kazandırmasını özellikle belirtmek istediğini vurguladı.

Yaşar Ersoy: Yetkili, parti rozetini çıkarıp demokrat bir anlayışla başkanlık yapmış birisiydi

Başkanlığı döneminde Yetkili ile birlikte çalışan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT) kurucusu Yaşar Ersoy ise konuşmasında ölümün iki heceden ibaret ama acımasız bir sözcük olduğunu belirterek, ölümün bu kez Lefkoşa’nın sevilen başkanı Burhan Yetkili’yi aramızdan aldığını söyledi.

Yetkili’nin çok zor bir dönemde göreve geldiğini, o zor dönemi rasyonel, akılcı bir şekilde ve en önemlisi bir insan olarak, parti rozetini çıkarıp demokrat bir anlayışla geçirdiğini belirten Ersoy, “Çalışanları ile kurduğu diyalog ve dostane görüş alış verişleriyle 4 yılı tamamlamış bir kişiydi. Konuşanı önce dinlemeyi ve karşısındakini anlamayı tercih ederdi.” dedi.

Yetkili’nin LBT’nin kadrosunu oluşturan gençleri o günün koşullarında burslu ve kontenjan kazandırarak okutmayı sağladığını aktaran Ersoy, sonrasında da istihdamlarını gerçekleştirerek Başkent Lefkoşa’ya değerli bir sanat kurumunun sürekliliğini sağladığını belirtti.

Başkan Harmancı: Onun adını yaşatmak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, eski başkanlardan Yetkili’nin ülkenin kutuplaştığı çok zor bir dönemde görev aldığını ve demokrat kişiliği ile herkesin sevgisine sahip olduğunu söyledi.

Sayın Yetkili’nin sadece belediye başkanlığı ile değil, ilklere imza atmış bir müteahhit olarak hatırlanacağına vurgu yapan Başkan Harmancı, Emek İnşaat’in mimar ve mühendislerin adeta bir okulu gibi durduğunu ve beraber çalıştığı insanlara özgürlük ve karar alma yetkisi sunduğunu söyledi.

Yetkili’nin belediye başkanlığı süresinde Lefkoşa’da önemli iyileştirmeler sağladığını, Girne Caddesi’nin bugünkü yayalaştırma ve planlamasının onun dönemde yapıldığını ve Lefkoşalıların bununla hala iftihar ettiğini aktaran Başkan Harmancı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi ve Bedrettin Demirel Caddesi’nde yapılan düzenlemelerin de hizmetleri arasında yer aldığını aktardı.

Başkan Harmancı, Yetkili’nin teknoloji ve bilime olan inancı sayesinde ülke belediyeciliğinde ilk kez bilgisayarın kullanılmasının da o dönemde sağlandığını vurguladı.

Başkan Harmancı sözlerini “Önemli bir eş, çok iyi bir baba, ailesine çok düşkün bir insan olarak hatıralarımızda yer alacak. Bizler LTB çalışanları ve belediye meclisi olarak onun adını yaşatmak için, şehrimize olan katkılarını yad edebilmek için üzerimize düşen sorumlulukları bir tamam yerine getirmek konusunda aileye söz veririz” dedi.

Konuşmaların ardından Burhan Yetkili’nin naaşı Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilmek üzere alkışlar eşliğinde taşındı.