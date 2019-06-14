Büro İş heyeti ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Büro-İş heyetini kabul etti.

Bakanlık basın bürosundan verilen bilgiye göre, Büro-İş Başkanı Baytun Tuna, görüşmede, “kadroların genişletilmesi, personelin moral ve motivasyonunu artırıcı, çalışma koşullarının iyileştirilmesi adına neler yapılması gerektiği” konusundaki görüşlerini aktardı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, personelin önünü görebilmesinin son derece önemli olduğunu belirterek, çalışanların daha iyi şartlarda çalışabilmesi adına tespit edilen eksikliklerin üzerine gidilerek gerekli adımların atılacağını kaydetti.