Büro-İş, İnönü Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi imzaladığını açıkladı

Büro-İş, İnönü Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi imzaladığını açıkladı

Kıbrıs Türk Banka Ticaret ve Büro Çalışanları Sendikası (Büro-İş), İnönü Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
İnönü Belediyesi’nde 2019-2020 dönemini kapsayacak Toplu İş Sözleşmesi’ne İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü ile Büro-İş Sendikası Başkanı Baytun Tuna imza koydu.
Büro-İş Başkanı Baytun Tuna yazılı açıklamasında, çalışanların ekonomik ve sosyal haklarında iyileştirmeler öngören sözleşmenin iş barışını pekiştiren düzenlemeler de içerdiğini belirtti.

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