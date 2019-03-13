Büste zarar veren şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı

Büste zarar veren şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı

Polia Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Büyükkonuk’ta Atatürk büstüne hasar verilmesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu olayın, 9 Mart 2019 tarihinde saat 05:00 sıralarında meydana geldiği ve olayın 9 Mart 2019 tarihinden beridir Lefkoşa Barış Sinir Ruh Hastanesi’nde yatılı tedavi görmekte olan Büyükkonuk’ta sakin O.D. (E-39) tarafından yapıldığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, polisin olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Avrupa Parlamentosu: Türkiye raporu kabul edildi
Avrupa Parlamentosu: Türkiye raporu kabul edildi
  1. Türkiye
﻿