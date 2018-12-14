Bütçe görüşmelerinde 4'üncü gün başladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün Turizm ve Çevre Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı ile Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçelerini görüşecek.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre yurt dışında olduğundan Meclis oturumunu “en yaşlı üye” sıfatıyla TDP milletvekili Hüseyin Angolemli açtı. Genel Kurul saat 13.20’de toplandı.

2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nda Turizm ve Çevre Bakanlığı için 124 milyon 386 bin 800 TL, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı için 924 milyon 87 bin 300 TL, Sayıştay için 10 milyon 334 bin 200 TL ve Ombudsman için de 3 milyon 146 bin 400 TL ödenek ayrıldı.

Bütçe görüşmelerinin dördüncü günü olan bugün Genel Kurul’da ilk olarak Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın bütçesi görüşülüyor