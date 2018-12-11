Bütçe görüşmelerinde yarın neler var?

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın bütününe ilişkin görüşmelerini tamamladı. Tasarının madde madde görüşülmesine yarın başlanacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın Cumhurbaşkanlığı, Meclis Başkanlığı ve Başbakanlık bütçelerini ele alacak.

UBP Milletvekilleri Olgun Amcaoğlu ile Hasan Taçoy’un konuşmalarının ardından söz alan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, eleştirileri yanıtladı.

Konuşmaların ardından 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın bütünü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

AMCAOĞLU

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, milletvekillerinin bilgi sahibi olduktan sonra fikir sahibi olmalarının önemli olduğunu belirterek, eleştiri yapan milletvekillerin hedefinin KKTC’nin 2019’da beklenen hedeflere ulaşması olduğunu kaydetti.

Amcaoğlu, gerçek bütçe rakamlarının aktarılması noktasında milletvekillerine, özellikle komitede bulunan milletvekillerine önemli rol düştüğünü ve bütçenin geçirdiği evrimleri bilmeleri gerektiğini söyledi.

Bütçe Yasa Tasarısı’nın sadece bütçedeki rakamlarla değerlendirilemeyeceğini kaydeden Amcaoğlu, önceki yıllarda rakamların ne olduğunu, neler geçirildiğini bilmek gerektiğini belirtti.

2019’da ekonomik sıkıntılar yaşanırken, belediyelerin durumunun daha da sıkıntıya gireceği uyarısında bulunan Amcaoğlu, Mali Protokol, orta vadeli protokol, hükümet programlarını doğru yorumlamak ve hayata geçirmek gerektiğini dile getirdi.

Zamlara da değinen Amcaoğlu, ülkenin sadece kamu ve emeklilerden ibaret olmadığını belirtti.



Bütçe Komitesi’nde İçişleri Bakanlığı görüşülürken sözleşmeli kadro talebinin gündeme getirildiğini söyleyen Amcaoğlu, teamüllere uygun olmayan bir taleple karşı karşıya kaldıklarını, bunların yapılacağı yerin bütçe komitesi olmadığını kaydetti.



TAÇOY



UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Türkiye ile KKTC arasında nisan ayında imzalanan anlaşmayla Türkiye’den gelecek paranın ne şekilde geleceğinin belirlendiğini söyledi.



Taçoy, bütçelerin ekonomiye faydası olacak kalemlerden oluşmadığını belirterek, teşviklere kaynak ayrılmadığını belirtti. Bu durumda ekonominin nasıl büyüyeceğini soran Taçoy, hükümetin günü kurtarmak için bütçe hazırladığını savundu.



Hasan Taçoy, dörtlü koalisyon hükümetinin büyümeyi öngörecek bir noktada olmadığını ifade etti. Hükümetin orta vadeli planı ve sosyo-ekonomik görüşü bulunmadığını söyleyen Taçoy, bütçenin acil bir şekilde tadil edilmesi gerektiğini belirtti.

Hükümetin aldığı ekonomik tedbirleri de eleştiren Taçoy, “KKTC’de hükümet ekonomik krizi doğru düzgün idare edemedi” dedi. Taçoy, istihdamı artırmak ve yeni sektörler oluşturmak adına adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Hasan Taçoy, 2019 yılı bütçesi tartışılırken üzerinde durulması gerekenin ekonomik verilerin nasıl daha ileriye taşınabileceğini tartışmak olması gerektiğini ancak bu tabloda ekonomik ilerlemenin mümkün olmadığının görüldüğünü kaydetti.

2018 bütçesinde ihaleye çıkılmadan yapılan işler olduğunu söyleyen Taçoy, KTHY binasının tadilatının da bunlardan biri olduğunu belirtti.

Bütçe denetiminin birçok ayakları olduğuna işaret eden Taçoy, bunların hangisinin yapılıp yapılmadığını sordu. Taçoy, verilerin ne kadar doğru kullanıldığını sordu.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, açığı kapatmak adına gerekenin yapılacağını söyledi.

Denktaş, bu yıl Türkiye’nin yapacağı ödeneklerle ilgili spekülasyonlar yapıldığına işaret ederek, farklı nedenlerle gönderilmeyen rakamlar olduğunu kaydetti.

Devlete iş yapmış insanları mağdur etmemek adına ödemelerini mümkün olduğu kadarını yaptıklarını kaydeden Denktaş, açıkların, hayat pahalılığından kaynaklandığına işaret ederek yılı artıyla kapatacaklarına inanç belirtti.

Serdar Denktaş, rakamları aşağı indirmek için çalıştıklarını, tüm bürokratların yoğun çaba harcadığını ifade etti. Denktaş, var gücüyle açığı kapatmak için çalışacağını vurguladı.

Ortaya konanın ortak bir çaba olduğunu söyleyen Denktaş, dört başkan ve bakanların beraber tartışarak kararlar aldığını belirtti. Denktaş, hükümete nifak tohumu sokulmaya çalışıldığını kaydetti. Denktaş, özlü tartışma ve eleştirilere teşekkür etti.

“YAŞANAN DALGALANMALARI DÜŞÜNÜRSEK, BAŞARILI BİR YIL GEÇİRDİĞİMİZE İNANIYORUM”

Krizin etkilerinin 2019 yılına da yansıyacağını söyleyen Denktaş, etkilerin vatandaşa yansıması noktasında ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Denktaş, “Yaşanan dalgalanmaları düşünürsek, başarılı bir yıl geçirdiğimize inanıyorum. Beklenmedik bir hayat pahalığı miktarı ve dövizin tsunami yaratan etkisi yaşandı” dedi.

Vergi düzenlemesine gidilecek gelecek yıl gelir vergisinde iyi bir artış sağlanacağına inandığını dile getiren Denktaş, Kurumlar Vergisi ve Gelirler Vergisi sıkıntısının raporlama uygulamasından kaynaklandığını belirtti.

“KAYIT DIŞILIK KAYIT ALTINA ALINACAK”

Ocak ayından itibaren yeni düzenlemeler yapmak durumunda kalacaklarını dile getiren Denktaş, kira stopajları, kayıt dışı evlerin kayda geçmesine yönelik uygulamaların gündeme geleceğini, yeni yaklaşımlarla kayıt dışılığın kayıt altına alınacağını belirtti.