Bütçe Komitesinde Şan'ın yerine Çavuş

Bütçe Komitesinde Şan'ın yerine Çavuş
banner83
banner80

Meclis Genel Kurulu'nda ilk olarak Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşları yapıldı. Bu bölümde, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nde UBP Milletvekili Alişan Şan’ın Maliye Bakan olması nedeniyle boşalan üyeliğe, UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş’un görevlendirilmesi ve Sunat Atun’un istifasıyla boşalan Maliye Bakanı mevkiine Alişan Şan’ın atanması konusundaki tezkereler ve Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Değişiklik Yönetmeliği okundu.

Ardından "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Özel Yasa Tasarısı" ele alınmaya başlandı.

Tasarıyla ilgili komite raporunu İdari, Kamu ve Sağlık İşler Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Özdemir Berova okudu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Belediyelerde örgütlü sendikalar Meclis önünde...
Belediyelerde örgütlü sendikalar Meclis önünde...
  1. Kıbrıs
﻿