Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 10.45’de toplandı.
Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan Genel Kurul’un gündeminde “Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” bulunuyor.
BÜTÇE TASARISI ONAYLANDI
Genel Kurul’da 2019 Mali yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da görüşülmesine 11 Aralık Salı günü başlanarak, 20 Aralık Perşembe günü tamamlanması da oybirliğiyle onaylandı.
Bütçe maratonu 11 Aralık'ta başlıyor
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 10.45’de toplandı.
YORUM EKLE