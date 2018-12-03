Bütçe maratonu 11 Aralık'ta başlıyor

Bütçe maratonu 11 Aralık'ta başlıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 10.45’de toplandı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan Genel Kurul’un gündeminde “Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” bulunuyor. 

BÜTÇE TASARISI ONAYLANDI

Genel Kurul’da 2019 Mali yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da görüşülmesine 11 Aralık Salı günü başlanarak, 20 Aralık Perşembe günü tamamlanması da oybirliğiyle onaylandı.

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