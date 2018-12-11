Bütçe Maratonu bugün başlıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 7 milyar 731 milyon 500 bin TL olarak öngörülen devletin 2019 Mali Yılı Bütçesiyle ilgili Yasa Tasarısını bugün görüşmeye başlıyor. Meclis’teki bütçe maratonu, 8 gün sürecek. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 7 milyar 731 milyon 500 TL olarak oy çokluğuyla kabul edilen 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşme programı 20 Aralık’ta tamamlanacak.

Toplantılar, hafta sonu hariç her gün yapılacak ve saat 10.00’da başlayacak. Bakanlar Kurulu’ndan 7 milyar 705 milyon TL olarak onaylanan tasarı, komitenin 13-28 Kasım arasındaki 9 toplantısında İçişleri, Tarım ve Maliye Bakanlıklarının bütçelerine yapılan toplam 26 milyon 500 bin TL’lik artışla, 7 milyar 731 milyon 500 bin TL olarak kabul edilmişti.

Meclis Genel Kurulu’nda yeni yılın bütçesiyle ilgili toplantıların ilk günü bugün, Komite Başkanı CTP Milletvekili Fikri Toros komite raporunu okuyacak; Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise sunuş konuşması yapacak. Ardından bütçenin geneliyle ilgili konuşmalar yapılarak, tasarının bütünüyle ilgili görüşmeler tamamlanacak. Yarın ise, 40 milyon 844 bin 600 TL’lik Cumhurbaşkanlığı, 37 milyon 756 milyon 600 TL’lik Cumhuriyet Meclisi ve 134 milyon 839 bin 500 TL’lik Başbakanlık bütçeleri görüşülecek. 2019 bütçesinde Maliye Bakanlığı’na 3 milyar 590 milyon 744 bin 200 TL, Gelirler Bütçesi’ne ise 7 milyar 731 milyon 500 bin TL öngörüldü. Bütçe, Meclis Genel Kurulu’nda onaylandıktan sonra 1 Ocak 2019’dan itibaren yürürlüğe girecek