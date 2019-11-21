Bütçe maratonu devam ediyor

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2020 bütçesiyle ilgili görüşmeleri çerçevesinde bugün ele aldığı Milli Eğitim ve Kültür Eğitim Bakanlığı bütçesi ile Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçesini onayladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesi, 1.5 milyon TL’lik artışla 1 Milyar 19 milyon 682 bin 400 TL olarak, oyçokluğuyla; Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçesi ise 36 milyon TL’lik olarak oy birliğiyle onay aldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesi ele alınırken konuşan CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Güney’den mezun olup yüksek öğrenim bursu alamayan KKTC vatandaşları bulunduğunu kaydetti.

Öğrenci taşımacılığıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Hamzaoğulları, taşımacılık yapanların yaşadığı maddi zorlukların da dikkate alınması gerektiğini söyledi. Hamzaoğulları, bu taşımacılığın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlanmasının önemini anlattı.

CANDAN

CTP Milletvekili Armağan Candan, ders kitaplarının çağdaşlaşması gerektiğine işaret ederek, ders kitaplarının ülkede yazılması noktasında orta okullarda yapılan çalışmaların da neredeyse tamamlandığını hatırlatarak, lise kitaplarının burada hazırlanmasıyla ilgili hangi noktada olunduğunu sordu.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, eğitimin kesintili şekilde yönetilmesinin yanlışlığına işaret ederek, yarım kalan işleri kendisinin görev süresi içerisinde tamamlamasının mümkün olmadığını vurguladı.

Tek gayesinin eğitimi yukarılara çekmek olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, ilk günden beri ortak vizyon çalışması yapmak için uğraştığını ve 6 Aralık’ta çalıştay yapmayı planladıklarını kaydetti.

Ancak ortak vizyonla eğitimdeki sorunların çözülebileceğinin herkesin farkında olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, yüksek öğrenim alanına sektör olarak bakıldığı sürece ilerleme kaydetmenin zor olacağını belirtti.

Çavuşoğlu, bu konuda bir strateji ve ortak hedef olmadığını anımsatarak, kendilerinin bu konuda da adım attıklarını ancak toplumun büyük kısmının bu çalışmalardan haberdar olmadığını kaydetti.

Yüksek öğretim alanında, hazırlanan Denetim tüzüğünün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini de anımsatan Çavuşoğlu, yüksek öğrenim alanındaki tüm eksikliklerin gündemlerinde olduğunu, YÖK ve diğer ilgili kurumlarla yaptıkları çalışmaları anlattı.

103 bin civarında kayıtlı öğrenci olduğunu TC’den gelenlerde düşüş varken 3. ülkelerden gelen öğrenci sayısının arttığını belirten Çavuşoğlu, TC Kredi ve Yurtlar Kurumuyla yapılan anlaşmanın öğrencileri çekmek için bir motivasyon sağladığını anlattı.

Çavuşoğlu, ülkede hala düzgün çalışan bir toplu taşımacılık olmadığını hala bir kooperatif kurulamadığını ifade ederek, bunun Ulaştırma Bakanlığına devredilmesinde kendi açısında bir sakınca olmadığını söyledi.

Bu kadar çok yabancı dilde eğitim verilen bir ülkede yabancı dil konusunda hala zorluk çeken nesiller yetiştiğini ifade eden Çavuşoğlu, bunun sebebini bu konunun uzun yıllardır ihmal edilmesiyle alakalı olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, öğretmenlere yönelik mesleki eğitim gelişiminin de yeterince desteklenmediğini kaydetti.

Çavuşoğlu, YÖDAK konusuna da değinerek bu ülkenin kurumu kuruluş yasasına göre işlem yapmıyorsa bunu görmezden gelmeyeceğini şu an yapılan çalışmaların geçmişin çok üstünde ve tatminkar olduğunu belirtti.

52 bin orta eğitim öğrencisi olduğunu hatırlatarak, yabancı öğrencilere Türkçe eğitimi verilmesi noktasında öğretmenlere eğitim verdiklerini anlatan Çavuşoğlu, bu konudaki sıkıntıları ve atılan adımları sıraladı.

Çavuşoğlu, Karakum’daki okul projesiyle ilgili bilgi vererek gelecek yıl tamamlanmış olmasını planladıklarını belirterek, acil olarak 6-7 okul yapılması gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, 3 Aralık’a kadar özel eğitim yasasını yayınlayacaklarını vurguladı.

Geçicilerle ilgili attıkları adımları da anlatan Çavuşoğlu, ortak vizyonun hazırlanmasıyla sıralama sınavı yapacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu, tam gün eğitimin popülist bir yaklaşım olduğunu, her noktada yüzde 30 artış gerektirdiğini ve altyapının yetersiz olması nedeniyle bunu hükümet programına bil yazmadıklarını kaydetti. Çavuşoğlu, “tam gün bir hedeftir” dedi, ancak öncesinde yapılacak çok şey olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, güneyde eğitim alan öğrencilerle ilgili hazırlanan raporun da Genel Kurul’da paylaşılacağını dile getirdi. Çavuşoğlu, İngiltere’de okuyan öğrencilerle ilgili de temaslarda bulunduklarını, bu konuda endişe edecek bir durum olmadığını kaydetti.

Çavuşoğlu, ülkede keyfi bir üniversite giriş sistemi olduğunu bundan sonra herkesin üniversiteli olma yarışından ayrılarak meslek seçeceğini söyledi; kendilerinin merkezi bir sınav sistemi getirme üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Bu yıl 87 adet yerel kitap bastıklarını ve yerel kitapları tamamlama konusunda da çalışma yaptıklarını dile getiren Çavuşoğlu, AÖA’da evrensel değerlere sahip öğrenciler yetiştirilmesi için çalıştıklarını belirtti özel eğitimle ilgili ders olmamasını eleştirdi.

Konuşmaların ardından önce Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesi, ardından da Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçesi onaylandı ve Komitenin bugünkü görüşmeleri tamamlandı.

Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2020 bütçesiyle ilgili görüşmelerine yarın devam edecek.