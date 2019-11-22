Bütçe maratonu sürüyor

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2020 Mali Yılı Bütçe görüşmeleri kapsamda bugün ilk olarak 325 Milyon 682 Bin 500 TL’lik Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesini ele aldı.

ŞAHALİ

Komitede, Tarım Bakanlığı bütçesi üzerine ilk sözü alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, 2020 bütçesinin tarımda bir gelişime, yeniliğe işaret etmediğini kaydederek, “tarım bakanlığıyla maliye bakanlığı arasında her zaman bir gerilim olduğunu”, sorunların farkında olduğunu ve tarımda her yıl aynı sıkıntılı sürecin yaşandığını söyledi.

Tarımın her ülke ve ada olarak bizim için vazgeçilmez bir üretim alanı olduğuna işaret eden Şahali, tarıma destekten asla vazgeçilemeyeceğini söyledi.

Amcaoğlu ve Oğuz’un geçen yılki bütçe dönemi konuşmalarını incelediğini ve o dönemde dile getirdiklerinin yansımalarını bu yılki bütçede göremediğini belirten Şahali, 2020 yılı için öngörülen enflasyon oranında büyümenin, olası değişikliklere hazır olunmadığını gösterdiğine işaret etti.

Şahali, hükümetin reform nitelikli adımlar atmaya hazırlandığını umduğunu dile getirirken “yoksa hazırdaki durumun idamesi için çalışılacaksa tarımsal alanda güç bir yıl olacak” dedi.

İmar planıyla birlikte gündeme gelen tarım arazileriyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Şahali, Tarım Bakanı’nın bu konuyla ilgili açıklama yapmamasını ve bildiği kadarıyla İçişleri bakanıyla da görüşmemiş olmasını eleştirdi.

Tarım Bakanlığı’nın master planıyla ilgilenecek fırsatı bulmasını temenni eden Şahali, Cypfruvex’in hem ürün alımı hem de işleyişiyle ilgili eleştirilerde bulundu.

Şahali, Tarım Bakanı Oğuz’un seyahatleri sırasında yanında olan ve bazı bakanlık görevi yürütenlerin resmi bir sıfatı olmamasından, atanmamışların atanmış gibi gösterilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Toprak Ürünleri Kurumu’nun borçlarıyla ilgili de ayrıntılı bilgi veren Şahali, bu borç olduğu sürece TÜK’ün biraz daha dibe gitmeye mahkum olduğunu belirtti. Şahali, TÜK’ün bu konuda tamamen masum olduğunu, geçmişte Bakanlar Kurulundan geçmesine rağmen uygulamaya konmayan, (borcun sahibine iadesi) kararın derhal uygulanmasını istedi.

Şahali, arpa ve buğday fiyatlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasında, bu konunun zincirleme etkileri olduğunu ifade ederek, tarım alanında protokollerde de yer alan ancak hayata geçirilmeyen TC ile işbirliği içinde yapılabilecek çalışmalara da örnekler verdi.

Yapılamayacak, yetişmeyecek projelerin protokollerde takvimlendirilmesine de anlam veremediğini kaydeden Şahali, yarım bırakılan projeler ve yasal çalışmalar hakkında bilgi vererek, bunların ne durumda olduğunu sordu.

Şahali, tarımın sudan ayrı düşünülemeyeceğini dile getirerek, TC’den gelen suyun kullanımı ya da kullanılmamasıyla ilgili eleştirilerde bulundu, bu konuda atılan adımlarla ilgili bilgi istedi.

Şahali, bakanlığı döneminde yaptıklarını anlatarak, süt konusunda attıkları adımları da sıralayarak “biz ezgiyi çektik siz lale devrine denk geldiniz” dedi.

Şahali, Tarım Bakanlığı bütçesinin en az 30 milyon daha arttırılması gerektiğini vurguladı.

Balıkçılığın bir endüstri haline gelmemesiyle ilgili de eleştirilerde bulunan Şahali, bu konuda ülkenin şu anki durumu ve yapılabilecekleri anlattı.