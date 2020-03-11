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Bütün charter uçuşlar iptal

Bütün charter uçuşlar iptal
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Bakanlar Kurulu aldığı karar ile charter uçuşlarla ilgili kararını genişletti. 1 Nisan’a kadar bütün charter uçuşlar iptal edildi.

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın açıklaması şöyle:

“Dün itibari ile almış olduğumuz Almanya, Fransa ve İtalya’dan charter uçuşları 1 Nisan tarihine kadar durdurma kararını bu akşam itibari ile genişletiyoruz. 1 Nisan tarihine kadar ülkemize her nereden olursa olsun yapılacak olan ￼BÜTÜN￼￼￼ charter uçuşları durdurma kararı aldık. Bakanlar Kurulu’nun az önce itibariyle aldığı karardır. Kamuoyunun bilgisine￼”

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