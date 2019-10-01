Büyük acı...Araba ile geri giderken 2 yaşındaki çocuğuna çarptı

BRT muhabirinin edindiği bilgiye göre Ötüken köyünde meydana gelen kazada 2 yaşındaki Deniz Sertsoy ağır yaralanarak ilk olarak Mağusa Devlet Hastahanesi’ne ardından da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Meltem SERTSOY (K-27) yönetimindeki NS 082 plakalı araç ile garaj içerisinden geri geri çıktığı sırada , garajın arka kısmında

durmakta olan Deniz SERTSOY’a (K-2) aracının arka kısmı ile çarparak durdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 09.20 sıralarında Ötüken’de Asya Sokak üzerinde bulunan

ikametgâhının içerisinde Meltem SERTSOY (K-27) yönetimindeki NS 082 plakalı araç ile garaj içerisinden geri geri çıktığı

sırada, garajın arka kısmında durmakta olan Deniz SERTSOY’a (K-2) aracının arka kısmı ile çarparak durdu.

Yaralanan Deniz SERTSOY’un LDH’de tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.

(BRT/PGM