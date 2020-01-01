Büyük Anadolu Otel'de Lütfiye ile yılbaşı coşkusu

Yeni yıl coşkusunun hissedildiği yerlerden biri de Girne Büyük Anadolu Otel oldu.Günler öncesinden hazırlıkları yapılan yılbaşı galasında Ülkemizin gururu sanatçılardan Lütfiye Özipek sahne aldı.

O ses Türkiye birincisi Lütfiye Özipek, Girne Büyük Anadolu Otel müşterilerine unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşattı.Lütfiye’ye ilgi büyüktü.Şarkılar hep birlikte söylendi.

Yeni yılı Lütfiye Özipek ile karşılayan Büyük Anadolu otel müşterileri gecenin ilerleyen dakikalarına kadar coşkulu bir yılbaşı gecesi yaşadı.