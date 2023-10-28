Büyük Av yarın başlıyor

Binlerce avcının dört gözle beklediği Büyük Av Mevsimi yarın başlıyor. Avcılar Büyük Av sezonu boyunca 13 gün avlanabilecek.

İçişleri Bakanlığı, av ruhsat işlemeleri için, İskele, Gazimağusa, Lefkoşa ve Girne kaymakamlıklarının bugün 09.30-12.00 saatleri arasında açık olacağını ve avcılara hizmet vereceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bakanlığın kaymakamlıklarla yaptığı değerlendirme sonrasında yeni av sezonunda güncel av ruhsatlarını henüz alamamış veya çıkartamamış olan avcıların ruhsatlarını yenileyebilmelerine olanak sağlamak amacıyla bu kararın alındığı kaydedildi.

Polis de avcıları doğaya duyarlı şekilde avlanmaya davet etti ve tüm bölgelerde avcı kontrolleri yapılacağını hatırlattı.

-Büyük Av’da 13 avlanma günü var

Öte yandan KKTC Avcılık Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, Büyük Av'da avlanma günleri 29 Ekim; 5, 12, 19, 26 Kasım; 3, 10, 17, 24, 27 ve 31 Aralık; 3 ve 7 Ocak 2024” tarihleri olarak belirlendi.

Büyük Av’da sadece ova tavşanı, keklik, turaç, sülün, çulluk, bıldırcın, yaban güvercini, fassa, cikla, karga ve saksağan avlanabilecek.

Büyük Av Mevsiminde bir avcı belirlenen her av günü için en fazla 1 tavşan, 5 keklik veya turaç, 8 çulluk, 5 sülün, 8 fassa, 20 Cikla olmak üzere toplamda en fazla 40 adet av hayvanı avlayabilecek.

18 Ekim 2023'ten sonra avlanmaya açık bölgelerde köpek gezdirilmesinin yasak olduğunu hatırlatan federasyon bu tarihten sonra avlanmaya kapalı bölgelerde köpek gezdirilebileceğini, 29 Ekim’den sonra cep bölgelerde köpek gezdirilmesinin de yasak olduğunu vurguladı.

-Ava yasak bölgeler

Büyük Av Mevsiminde, Büyük Av haritasında işaretlenmiş sürekli av koruma bölgeleri ve ava kapalı bölgelere ek olarak "Baraj ve göletlerin 500 metre, meskun mahallerin 250 metre, piknik alanlarının 300 metre, Taşkent köyü üzerinde kayalıklara çizilmiş KKTC bayrağının 200 metre, Taşkent Doğa Parkının 200 metre, Merkezi Cezaevi binalarının 200 metre, Haspolat Arıtma Tesislerinin 200 metre, tüm atış poligonlarının 200 metre, Yeni Ercan Havalimanı pisti 200 metre, üniversitelerin 200 metre, resmileşmiş ağıl bölgelerinin 200 metre, Muratağa, Atlılar ve Sandallar şehitliklerinin ve katliam çukurlarının 200 metre, 2 numaralı av bölgesindeki Eleoussa Manastırının 300 metre veya daha yakın çevresinde herhangi bir av hayvanı veya yabani kuş avlanamayacak, öldürülemeyecek, yakalanamayacak veya kovalanamayacak.

-Polisten uyarı: “Doğaya duyarlı şekilde avlanalım…”

Öte yandan Polis Genel Müdürlüğü yarın başlayacak 2023 yılı Büyük Av Mevsimi nedeniyle avcıları dikkatli olmaları gereken hususlarda uyardı ve doğaya duyarlı şekilde avlanılmasını istedi.

Polis açıklamasında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan av haritası çerçevesinde avcıların toplam 13 av gününde avlanabileceği kaydedilerek avcıların avlayabilecekleri av hayvanları, uymaları gereken kurallarla hangi bölgelerin avlanmaya açık ve kapalı olduğu hakkında bilgi verildi.

-Avlanma kuralları

Açıklamada, güneşin batışı ile doğuşu arasında avlanmak suretiyle, baraj ve göletlere beş yüz (500) metre ve daha az yaklaşmak suretiyle, meskûn mahallere iki yüz elli (250) metre ve daha az yaklaşmak suretiyle, motorlu araçtan ateş etmek suretiyle, Yasanın öngördüğü avlanma araçları ve yöntemleri dışında av yapma, 3’ten fazla ve/veya kendi üzerine kayıtlı olmayan köpekle, av hayvanları dışında başka bir hedefe ateş etmek suretiyle avlanmanın yasak olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, ava gidilen motorlu araçla, en yakın toprak veya asfalt yola 50 (elli) metre mesafeden daha fazla arazi içerisine girilemeyeceği 50 (elli) metre mesafeden sonra av yerine yaya olarak gidileceği, araçların ava kapalı bölgelere park edilemeyeceği de belirtilirken, salon araçlarla arkası açık veya kapalı van ve pick-up tipi araçlar dışında, traktör ve biçerdöver dahil hiçbir tarım aracında, kamyon dahil hiçbir iş aracında ve ATV tipi araçlarda av tüfeği bulundurulup taşınamayacağı vurgulandı.

-Ölü av hayvanı fotoğraflarını sosyal medya dahil sergilemek ve yayınlamak yasak

Açıklamada şunlara da yer verildi:

“Yasada belirtilen sınırlar içinde olsa dahi, kanlı veya parçalanmış bir av hayvanının fotoğraf veya görüntüsü ve ayrıca, her av günü için yasada belirtilen sayının üzerinde ölü av hayvanı içeren bir fotoğraf veya görüntüyü kamuya açık şekilde sosyal medya dahil, hiçbir yayın organında sergilenemez ve yayınlanamaz.

Avcıların, av günlerinde sabah saat 04.00’te önce ve akşam 19.00’dan sonra toprak yollara silahlı olarak girmeleri yasaktır.

Av tüfekleri, araçların bagajında kırık iki parça halinde ve kılıf veya kutu içerisinde, bagajsız araçlarda ise yine kırık iki parça halinde kılıf veya kutu içerisinde, kabinde veya yük kısmında taşınır. Kabin içinde veya bagajda, kırık iki parça olsa bile kılıf veya kutu dışında av tüfeği taşınamaz.

Adlarına kayıtlı ateşli silah kayıt belgesi, geçerli tasarruf ve avlanma ruhsatı olmaksızın ateşli silah tasarruf etmek, taşımak ve aynı zamanda avlanmak suçtur.

GKRY menşeli fişekleri tasarruf etmek ve bu tür fişeklerle avlanmak suçtur.

Av ruhsatı alan bir kişinin, hiçbir av döneminde saat 00.00’dan önce, Kaymakamlıktan özel izin almadan silahını evden çıkarması ve aracında taşımasının suç olduğunu bir kez daha hatırlarız.”

-Büyük Av Mevsiminde avlanabilecek av hayvanı türleri

Bir avcı Büyük Av Mevsiminde her av günü için, belirtilen hayvanlardan (Ova tavşanı, turaç, sülün, keklik, yaban güvercini, fassa, bıldırcın, cikla, çulluk, karga ve saksağan) toplamda en fazla kırk (40) adet olmak üzere, en fazla bir (1) tavşan, beş (5) keklik veya turaç, sekiz (8) çulluk, beş (5) sülün, sekiz (8) fassa ve yirmi (20) cikla avlayabilecek.

Polis Genel Müdürlüğü, yarın başlayacak Büyük Av Mevsimi nedeniyle; tüm bölgelerde avcı kontrolleri yapılacağını ve yasada belirtilen kurallara uymayanlar aleyhinde yasal işleme gidileceğini hatırlattı.

Açıklamada, “Tüm avcıları yasalara uymaya ve av haritasında belirtilen ava açık bölgelerde, doğaya zarar vermeden sağduyulu şekilde avlanmaya davet eder, kazasız bir av sezonu geçirilmesini temenni ederiz.” denildi.