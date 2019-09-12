‘Büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü’

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Çatalköy’de meydana gelen patlamaya ilişkin BRT’ye değerlendirmede bulundu.

Baybars açıklamasında, büyük bir felaketin eşiğinden dönüldüğünü can kaybı olmamasının olayın tesellisi olduğunu ifade etti.

Baybars “Dün gece yarısından itibaren Başbakan başkanlığında kriz masası oluşturulmuştur. Bölge denetim altında..

Gerekli tüm çalışmalar yapılıyor..Askeri bölge de boşaltılması gerekli tedbirler alınmıştır” dedi.

Baybars, bugün yaşananların askeri mühimmat olan bölge lokasyonlarının yeniden değerlendirilmesi konusunda somut adımların atılmasının zorunlu olduğunu gösterdiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, güvenliği tehdit edecek bir durum olmamakla birlikte dikkatli olunması gerektiği konusunda da uyarılarda bulundu.