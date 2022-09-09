Büyük ikramiye devretti

Büyük ikramiye devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 1 Milyon TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

 Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 1 Milyon TL’lik büyük ikramiye 41100 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Eylül  2022 tarihinde çıkana kadar çekiliş konseptiyle gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 1 Buçuk Milyon TL olarak belirlendiği çekilişin biletleri 9 Eylül 2022 tarihi itibarıyla satışa sunulacak.

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