BÜYÜK İKRAMİYE GİRNE'DE

Devlet Piyangosu’nun 28 Eylül 2018 çekilişinde 200.000 TL'lik büyük ikramiye, Girne bayisi Turgut Çeken tarafından satılan 12090 numaralı bilete isabet etti.

Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül 2018 tarihli Devlet Piyangosu dün akşam çekildi. Çekilişte 200.000TL'lik büyük ikramiye 12090 numaralı bilete isabet etti.

15 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1.000.000TL ve toplam ikramiye 2.471.000TL olacak. Bilet fiyatı 15 TL olarak bugünden itibaren satışa sunulacak.

“RESMİ SİTEMİZDEN BİLETLERİNİZİ KONTROL ETMEDEN ATMAYINIZ”

Açıklamada, Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabileceği de bildirildi.